Rexel-Résultat net en hausse de 50% en 2019

13 février (Reuters) - Rexel SA RXL.PA : * REXEL-VENTES DE 13,7 MDS € EN 2019, EN HAUSSE DE 1,4% EN DONNÉES COMPARABLES ET À NOMBRE DE JOURS CONSTANT * REXEL-EBITA AJUSTÉ DE 685,1MLNS, EN PROGRESSION DE 5,1% * REXEL-RÉSULTAT NET EN PROGRESSION DE 50,3% EN 2019 ET RÉSULTAT NET RÉCURRENT EN HAUSSE DE 7,5% * REXEL-AUGMENTATION DU DIVIDENDE PROPOSÉ DE 9,0% A 0,48€ PAR ACTION, PAYABLE EN NUMÉRAIRE * REXEL PREVOIT POUR 2020 UNE CROISSANCE DE L'EBITA AJUSTÉ COMPRISE ENTRE 2% ET 5% Pour plus de détails, cliquez sur RXL.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées REXEL Euronext Paris +7.64%