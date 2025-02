Rexel: résultat net de 341,0 ME sur l'exercice 2024 information fournie par Cercle Finance • 12/02/2025 à 18:44









(CercleFinance.com) - Rexel a enregistré des ventes de 19 285,1 ME sur l'année 2024, en croissance de +0,7% en données publiées, profitant de la contribution positive de la stratégie d'acquisitions. Les ventes sont en baisse de 2,4% en données comparables et à nombre de jours constant.



Au 4ème trimestre 2024, Rexel a enregistré des ventes de 4 893,1ME, en progression de +3,6% en données publiées et en baisse de 0,5% en données comparables et à nombre de jours constant.



La marge d'EBITA courant ajusté de 5,9% en 2024 est en baisse de -98 bps par rapport à 2023. L'EBITA courant ajusté s'est établi à 1 131,7ME (contre 1 347,2ME en comparable en 2023) et l'EBITA courant ressort à 1 139,3ME (incluant un effet positif non-récurrent du cuivre de 7,6ME).



Le résultat net ressort à 341,0 ME en 2024 et le résultat net récurrent est de 662,3 ME.



'Nous visons ainsi pour l'année 2025 : une croissance des ventes à jours constants stable à légèrement positive ; Une marge d'EBITA courant ajusté d'environ 6% ; Une conversation du free cash-flow d'environ 65%, excluant l'amende de 124 millions d'euros de l'Autorité Française de la Concurrence, qui sera payée en 2025' indique le groupe.





Valeurs associées REXEL 25,85 EUR Euronext Paris 0,00%