Rexel prévoit une émission d'obligations senior
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 09:12

(Zonebourse.com) - Le distributeur de matériel électrique Rexel annonce son intention de procéder à l'émission d'obligations senior non assorties de sûretés et remboursables en 2030 pour un montant de 400 millions d'euros.

Ces obligations, qui peuvent faire l'objet d'un remboursement au gré de Rexel à compter de septembre 2027, viendront au même rang que le contrat de crédit senior et les autres obligations senior non assorties de sûretés du groupe.

Le groupe explique que le produit de l'émission sera affecté à ses besoins généraux et que l'opération lui permettra 'd'améliorer sa structure financière en allongeant la maturité de sa dette à des conditions de financement favorables'.

Les obligations seront offertes à des investisseurs en dehors des Etats-Unis et feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg. Rexel attend prochainement une notation des obligations par Moody's et Standard & Poor's.

Valeurs associées

REXEL
27,3500 EUR Euronext Paris -1,33%
