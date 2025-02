Rexel maintient ses objectifs moyen terme

(AOF) - Les ventes de Rexel en 2024 s'élèvent à 19,28 milliards d'euros, en hausse de 0,7% en données publiées et en baisse de 2,4% en données comparables et à nombre de jours constant. Le bénéfice d'exploitation de l'année s’est établi à 845,9 millions d'euros, en repli de 30,5% et le résultat net a reculé de 56% à 341 millions d'euros. L'Ebita courant ajusté a fléchi de 16% à 1,131 milliard d'euros. La marge d'Ebita courant ajusté de 5,9% a baissé de 98 points de base par rapport à 2023. Le free cash flow avant intérêts et impôts ressort à 916,5 millions d'euros, soit un recul de 8%.

Rexel proposera à ses actionnaires de maintenir son dividende de 1,20 euros par action, payable entièrement en numéraire. Ce montant représente un taux de distribution de 54% du résultat net récurrent du groupe, en ligne avec la politique de Rexel de distribuer au moins 40% de son résultat net récurrent.

Le groupe vise pour l'année 2025 une croissance des ventes à jours constants stable à légèrement positive ; une marge d'Ebita courant ajusté d'environ 6% et une conversation du free cash-flow d'environ 65%.

A moyen terme, les objectifs de Rexel restent inchangés : potentiel de croissance des ventes comprise entre 5% et 8%, incluant 2% à 3% des acquisitions ciblées ; une marge d'Ebita ajusté supérieure à 7% ; une croissance du bénéfice par action (BPA) comprise entre 7% et 9% ; et un taux de conversion moyen de 65% de l'Ebitdaal en free cash flow avant intérêts et impôts.

AOF - EN SAVOIR PLUS