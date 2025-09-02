Rexel lance une émission d’obligations senior pour 400 mlns d’euros

Rexel SA RXL.PA :
* LANCE UNE ÉMISSION D'OBLIGATIONS SENIOR POUR UN MONTANT DE 400 MILLIONS D'EUROS
* UN REMBOURSEMENT AU GRÉ DE REXEL À COMPTER DE SEPTEMBRE 2027
* LE PRODUIT DE L'ÉMISSION DES OBLIGATIONS SERA AFFECTÉ AUX BESOINS GÉNÉRAUX
* L'ÉMISSION D'OBLIGATIONS SENIOR NON ASSORTIES DE SÛRETÉS ET REMBOURSABLES EN 2030
Texte original nGNE4Zwhdq
(Rédaction de Gdansk)
