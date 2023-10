Rexel : hausse de 3,8% des ventes à 14,4 milliards d'euros sur 9 mois

(CercleFinance.com) - Les ventes sont en baisse de -3,1% à 4,6 milliards d'euros au 3ème trimestre 2023 en données publiées, impactées par des effets de change, et en hausse de +2,6% en données comparables et à nombre de jours constant grâce à des volumes et des hausses de prix sur les produits hors-câbles positifs.

Sur les 9 premiers mois de 2023, Rexel a enregistré des ventes de 14,4 milliards d'euros, en hausse de +3,8% en données publiées.

La croissance des ventes en données comparables et à nombre de jours constant est de +6,3%, incluant un effet défavorable de (1,2)% lié aux variations du prix des câbles à base de cuivre (contre un effet favorable de +1,9% sur les 9 premiers mois de 2022).

"Nous visons, pour 2023, à périmètre et taux de change comparables, une croissance des ventes à jours constants dans la fourchette haute de notre objectif initial de 2 à 6% ; une marge d'EBITA ajusté entre 6,6 et 6,9% ; et une conversion de free cash-flow supérieure à 60%", indique le groupe.