Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rexel : franchit en force les 22E, peut viser 23E information fournie par Cercle Finance • 06/09/2023 à 14:37









(CercleFinance.com) - Rexel franchit en force les 22E (résistance intraday des 9 et 31 août): le titre peut désormais viser les 23E, résistance oblique baissière moyen terme issue des 2 précédents zéniths des 24,8E (9 mars) et 23,5E (12 juillet).





Valeurs associées REXEL Euronext Paris +3.49%