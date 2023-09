Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rexel: émet des obligations liées au développement durable information fournie par Cercle Finance • 05/09/2023 à 10:07









(CercleFinance.com) - Rexel a annoncé mardi son intention de procéder à une émission d'obligations liées au développement durable pour un montant de 400 millions d'euros à échéance 2030.



Cette opération intervient alors que le distributeur de matériel électrique a publié aujourd'hui sa charte de financement durable, qui couvre les instruments de dette dont les caractéristiques financières sont liées à des objectifs de performance en matière de développement durable.



Dans le cadre de ce document, Rexel s'est engagé à diminuer de 45 % les émissions de gaz à effet de serre relatives à l'utilisation des produits vendus ('scope 3') d'ici à fin 2025 par rapport à 2016.



Le groupe vise par ailleurs une réduction de 38% des émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation d'énergie dans ses opérations ('scopes 1 et 2') d'ici à 2025 par rapport à 2016.



Si Rexel n'atteint pas ces objectifs, le taux d'intérêt de ses obligations vertes sera augmenté de 25 points de base.



Le produit de l'émission doit être affecté aux besoins généraux de l'entreprise, y compris le financement de l'acquisition du néerlandais Wasco.





Valeurs associées REXEL Euronext Paris -0.51%