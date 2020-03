Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rexel décale sa proposition de dividende 2019, supprime ses objectifs 2020 Reuters • 25/03/2020 à 18:39









PARIS, 25 mars (Reuters) - Le conseil d'administration de Rexel RXL.PA a décidé de décaler la date de la prochaine assemblée générale au 25 juin et de décaler la proposition de dividende 2019, annonce mercredi le fournisseur de matériels électriques. "Nous supprimons nos objectifs 2020, qui ne sont plus pertinents dans cet environnement de marché sans précédent", ajoute le groupe dans le contexte de la pandémie de coronavirus. "De nouveaux objectifs seront communiqués lorsque nous aurons une meilleure visibilité." Le communiqué: https://www.globenewswire.com/news-release/2020/03/25/2006454/0/fr/Mesures-li%C3%A9es-au-Covid-19.html (Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

