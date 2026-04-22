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Rexel confirme objectifs 2026: croissance ventes 3%-5%, marge EBITA ajustée autour de 6,2%
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 09:16

* Rexel confirme perspectives 2026, avec croissance des ventes à jours constants attendue entre 3% et 5%. * Objectif de marge d’EBITA courant ajusté maintenu à environ 6,2%.

* Conversion de flux de trésorerie disponible visée au-dessus de 65%.

* Confirmation appuyée par ventes T1 2026 à 4,7 milliards EUR, en hausse de 3,4% à jours constants. * Effet prix plus élevé que prévu, contribution de 2,8 points, compensant une faiblesse temporaire des volumes liée à la météo, au calendrier de projets, à la sélectivité sur les marges. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Rexel SA published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/449E44292DA148305B5B8CD717FB548FBBFC7716

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