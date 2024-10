Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rexel: condamné à une amende par l'AC information fournie par Cercle Finance • 30/10/2024 à 11:45









(CercleFinance.com) - Rexel fait part de la décision rendue par l'Autorité de la concurrence (AC), qui sanctionne Rexel, Schneider, Legrand et Sonepar pour entente anticoncurrentielle du fait d'un mécanisme de réduction des prix d'achat des distributeurs, appelé 'dérogations'.



Condamné pour sa part à une amende d'un montant de 124 millions d'euros, Rexel affirme qu'il 'étudiera attentivement la décision de l'Autorité de la concurrence et se réserve le droit de faire appel devant la Cour d'appel de Paris'.



Il considère en effet le mécanisme des dérogations comme une 'remise commerciale classique sur le prix d'achat consentie au distributeur, qui laisse à ce dernier toute liberté de fixer ses prix de revente et d'offrir à ses clients l'offre la plus compétitive'.





Valeurs associées REXEL 25,14 EUR Euronext Paris -0,95%