Rexel cède ses activités en Finlande à Ahlsell,

conformément à sa stratégie de gestion active de portefeuille

Rexel, l'un des principaux distributeurs de produits, de solutions et de services électriques, a conclu un accord pour la cession de ses activités finlandaises à Ahlsell, un distributeur régional nordique de produits d’installations, fournitures et d'outils. Comptant 311 collaborateurs, les activités de Rexel en Finlande ont généré un chiffre d'affaires de 254 millions d'euros en 2024.

La cession de Rexel en Finlande s'inscrit pleinement dans la stratégie de gestion active de portefeuille du Groupe, qui priorise les acquisitions, combinées à des cessions ciblées visant à allouer les ressources nécessaires aux marchés offrant le plus fort potentiel de création de valeur pour Rexel.

Depuis 2021, Rexel a acquis l’équivalent de 2,7 milliards d’euros 1 de ventes supplémentaires (c.14% du chiffre d’affaires global) et a cédé environ 600 millions d’euros 1 de ventes (c.3% du chiffre d’affaires global).

La finalisation de la transaction reste soumise aux approbations réglementaires habituelles, notamment celles des autorités de la concurrence.

1 somme des chiffres d’affaires au moment de l’acquisition / de la cession

À PROPOS DU GROUPE REXEL

Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance.

Présent dans 17 pays, à travers un réseau de plus de 1 950 agences, Rexel compte plus de 27 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 19,3 milliards d’euros en 2024.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : MSCI World, CAC Next 20, SBF 120, CAC Large 60, CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5 NR, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid et STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Dow Jones Sustainability Index Europe, Euronext Vigeo Europe 120 et Eurozone 120, STOXX® Global ESG Environmental Leaders et S&P Global Sustainability Yearbook 2022, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise.

Pour plus d’information : www.rexel.com

