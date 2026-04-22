Rexel augmente ses ventes organiques au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 07:44
"Rexel a réalisé un solide début d'année 2026, avec un retour à la croissance dans nos trois régions (pour la première fois depuis 11 trimestres)", met en avant le directeur général du distributeur de matériel électrique, Guillaume Texier.
Plus spécifiquement, les ventes en données comparables et à nombre de jours constants ont été soutenues par un effet prix pour 2,8 points, porté à la fois par les produits câbles ( 1,7 point) et hors câbles ( 1,1 point).
Les volumes (contribution de 0,6 point) ont été temporairement plus faibles, en raison des intempéries en Amérique du Nord et en Europe, des délais d'exécution de certains grands projets et d'une sélectivité commerciale accrue.
Par ailleurs, les ventes digitales ressortent à 44% en Europe, à 28% en Amérique du Nord, en progression de plus de 5 points suite à la mise en place de nouveaux outils digitaux, et atteignent 28% en Asie-Pacifique.
Dans l'environnement actuel incertain, Rexel confirme ses objectifs annuels pour 2026, à savoir une croissance des ventes à jours constants de 3% à 5%, une marge d'EBITA courant ajusté d'environ 6,2% et une conversion du free cash-flow supérieure à 65%.
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