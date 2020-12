Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rexel anticipe un flux de trésorerie d'au moins €500 mlns en 2020 Reuters • 03/12/2020 à 07:56









3 décembre (Reuters) - Rexel SA RXL.PA : * UN EBITDAAL MEILLEUR QUE PRÉVU ET L'ACCENT MIS SUR LA GESTION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT CONDUIRONT À UNE GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE PLUS ÉLEVÉE QU'ATTENDUE * ANTICIPE DÉSORMAIS UN FLUX DE TRÉSORERIE AVANT INTÉRÊTS ET IMPÔTS D'AU MOINS 500 MILLIONS D'EUROS POUR L'ANNÉE 2020 * ANNONCE LE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE SON OBLIGATION À ÉCHÉANCE 2024 Pour plus de détails, cliquez sur RXL.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées REXEL Euronext Paris +2.74%