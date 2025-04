Rexel anticipe toujours une marge d'Ebita courant ajusté d'environ 6% en 2025

(AOF) - Au premier trimestre 2025, Rexel a enregistré des ventes de 4,825 milliards d'euros, en hausse de 2,5% en données publiées. La croissance des ventes en données comparables et à nombre de jours constant est de 1,4%. En Amérique du Nord, les ventes ont progressé de 3,8% à jours constants, soutenues par une bonne exécution du carnet de commandes des projets non-résidentiels et une amélioration séquentielle de l'activité "Proximité". En Europe, les ventes sont en recul de 0,7% à jours constants après la baisse de 3,8% au quatrième trimestre 2024.

Sur cette période, les prix de vente ont contribué à hauteur de 80 points de base à la croissance du chiffre d'affaires.

Rexel confirme ses objectifs annuels 2025 dans un environnement incertain, tout en continuant à suivre avec attention les effets directs et indirects des tarifs douaniers sur les ventes et la profitabilité, en particulier en Amérique du Nord.

Le spécialiste de la distribution professionnelle de produits et services pour le monde de l'énergie anticipe toujours une croissance des ventes à jours constants stable à légèrement positive.

La marge d'Ebita courant ajusté devrait augmenter d'environ 6%.

Le groupe s'attend à une conversion du free cash-flow d'environ 65%, excluant l'amende de 124 millions d'euros de l'Autorité Française de la Concurrence, payée en avril 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Rexel

=/ Points-clés /=

- Premier mondial de la distribution professionnelle de solutions pour le secteur de l’énergie, créé en 1967 ;

- Répartition des ventes de 19,3 Mds€ entre l’Europe pour 49%, l’Amérique du nord pour 45%, devant l’Asie-Pacifique (6%) ;

- 3 grands marchés finaux : le tertiaire pour 46%, l’industriel pour 28%, le résidentiel pour 26% ;

- Modèle d’affaires sur 3 piliers : ancrage local et couverture mondiale (60% des revenus dans des pays où le groupe détient 15% des parts de marché), puissance et agilité de la logistique, généralisation de l’intelligence artificielle dans les process logistiques et commerciaux ;

- Capital éclaté (22,77% pour le fonds Cevian d’Eurazeo et 1,49 % pour les salariés), Agnès Touraine présidant le conseil de 12 administrateurs, Guillaume Texier étant directeur général.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires :

- 3 ambitions : gains de part de marché, forte exposition au marché nord-américain et projets d’optimisation pour une souplesse opérationnelle renforcée: contrôle strict des coûts-effectifs, réorganisation du back-office, de la chaîne d’approvisionnement et des forces de vente,

- focalisation sur la conversion d’autofinancement libre, à 76%,

- capacité à compenser l’inflation des matières premières, notamment du cuivre nécessaire aux câbles, par la montée des prix de vente;

- rotation du portefeuille, bénéfique à la rentabilité, dans le cadre d’une stratégie de recentrage sur les pays-clés, avec intégration rapide et relutive des acquisitions - Itesa, Wasco, Talley, Electric Supplies… ;

- réussite de « l’offre de solutions d’électrification », à la croissance 5 fois supérieure à celle des autres divisions,

- montée des ventes digitales, à 32% du chiffre d’affaires,

- innovation : offre multicanale avec plateforme dédiée à la fluidité, déploiement Esker de la solution Email to EDI, intelligence artificielle pour les alertes de vente, les modules de pricing et l’optimisation des assortiments, dopant la croissance des ventes digitales, en réaction à la concurrence d’Amazon Business dans la distribution aux professionnels,

- Stratégie environnementale « net zéro » en 2030 :

- d’ici 2030 (vs 2016), réduction de 60% des émissions de CO2 des opérations et de 45% de celles résultant de l’utilisation des produits vendus,

- 51% du chiffre d’affaires déjà issu de produits à impact positif et 80 % des achats évalués sur des critères RSE,

- emprunt vert et indexation des lignes obligataires sur les objectifs de CO2 ;

- Bilan solide avec une dette nette de 2,5 Mds€ donnant un effet de levier de 1,83.

=/ Défis/=

- Marasme du marché de l’électrification, notamment pour les panneaux solaires ;

- Disparité des marges entre l’Asie, 2 fois moins rentable que l’Amérique du nord et l’Europe ;

- Après un net repli du bénéfice en 2024, objectifs financiers 2025 abaissés : stabilité du chiffre d’affaires et 5,9% de la marge opérationnelle ;

- Dividende 2024 de 1,20 € et poursuite des rachats d’actions jusqu’en 2025.