Rexel: accord pour l'acquisition de Talley

(CercleFinance.com) - Rexel annonce un accord pour l'acquisition de Talley, présenté comme l'un des principaux distributeurs de produits et de solutions d'infrastructure sans fil aux États-Unis, 'renforçant ainsi son exposition aux tendances en forte croissance de l'utilisation des données'.



Talley fournit des opérateurs de réseaux mobiles, installateurs de réseaux, opérateurs d'infrastructure et utilisateurs finaux à travers les États-Unis. Il compte plus de 300 employés et générera un chiffre d'affaires d'environ 360 millions de dollars en 2024.



La transaction, dont le montant n'est pas précisé, devrait être relutive sur le BPA de Rexel dès la première année, créatrice de valeur en année deux et représenter un multiple d'environ sept fois l'EBITDA après réalisation des synergies.



La réalisation de cette acquisition, soumise à l'approbation des autorités de la concurrence américaines et aux conditions habituelles de clôture, devrait être finalisée en juin, selon le distributeur français de matériel électrique.





Valeurs associées REXEL Euronext Paris +1.52%