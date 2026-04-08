Rex Concepts, franchisé de Burger King et de Popeyes, prévoit une introduction en bourse à Varsovie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des plans d'expansion, du contexte et des résultats financiers aux paragraphes 3 à 7)

L'opérateur de restauration rapide d'Europe centrale Rex Concepts prévoit de lancer une première offre publique et d'introduire ses actions à la Bourse de Varsovie, a-t-il déclaré mercredi.

Le franchisé principal des marques Burger King et Popeyes en Pologne, en République tchèque et en Roumanie s'attend à des produits bruts allant jusqu'à 560 millions de zlotys (154 millions de dollars) provenant de l'émission de nouvelles actions.

Rex Concepts a déclaré qu'il prévoyait d'utiliser les fonds pour financer son plan d'entreprise et accélérer sa croissance. Elle pourrait également poursuivre la consolidation du marché en Europe centrale et orientale ou introduire de nouvelles marques, a-t-elle ajouté.

Fondée en 2022 par d'anciens cadres d'AmRest, la société exploitait 159 établissements à la fin de l'année dernière. Elle est détenue à 100 % par la société luxembourgeoise Rex Invest CEE, contrôlée indirectement par McWin Capital Partners. McWin, créé en 2021 par des entrepreneurs du secteur de la restauration, dont le fondateur d'AmRest, Henry McGovern, gère environ 1 milliard d'euros d'actifs dans les secteurs de la restauration et de la technologie alimentaire.

Rex Concepts prévoit d'ouvrir environ 70 nouveaux restaurants en 2026 et vise à étendre son réseau à environ 850 établissements sur ses trois marchés d'ici 2032.

En 2025, le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 66 % pour atteindre 594,6 millions de zlotys, tandis que son bénéfice de base, ou EBITDA, est passé de 6 000 zlotys en 2024 à 43,4 millions de zlotys.

(1 $ = 3,6393 zlotys)