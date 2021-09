Reworld:"Un bond dans la rentabilité"

Publication des résultats S1 2021

Reworld a publié d’excellents résultats semestriels avec un CA de 227,1 M€ (+13%), un EBE de 28,5 M€ (x1,9, marge d’EBE en hausse de 5 points) et un RNpg à 17,1 M€ (vs 0,6 M€ au S1 2020). Le BtoC affiche un CA de 126,3 M€ (+3%) avec l’enrichissement de l’offre, de l’audience, du nombre d’abonnés et a affiché un EBE de 15,1 M€ (vs 10,3 M€). Avec le développement de la diversification, une dynamique de croissance forte aussi bien sur les audiences que sur les prix, le CA BtoB est ressorti en hausse de 28% à 100,8 M€ et son EBE a bondi à 13,4 M€ (vs 4,8 M€).



Recommandation

Suite à cette publication, nous demeurons toujours très confiants sur l’activité du groupe et augmentons notre objectif de cours à 9,80 € (vs 7,30 €). Notre recommandation reste à l’Achat.