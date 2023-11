Reworld Media : une performance trimestrielle portée par le pôle BtoB

(AOF) - Déjà dans le rouge hier, Reworld Media fléchit de 3,67% à 3,60 euros. Le groupe a dégagé, au titre du troisième trimestre, un chiffre d’affaires de 129,2 millions d'euros, en progression de 9%. Sur les 9 premier mois de l’année, le chiffre d’affaires consolidé ressort à 395,6 millions d'euros, en croissance de 9,9% par rapport à la même période en 2022. Reworld Media a été porté par une forte progression du pôle BtoB (+25,5%), qui compense le léger recul du pôle BtoC (-5,5%).

Reworld Media édite 81 marques médias multi-supports et multiformats (print, digital, vidéo, audio,TV, événements), positionnées dans 11 univers thématiques (Maison & Travaux, Marie France, Grazia, Auto Plus, Science & Vie, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine, etc.).

Reworld Media vient d'annoncer le lancement du média Icon en France, dont la sortie est prévue en mars 2024. Il s'agit d'une marque média internationale mode et lifestyle masculine, et haut de gamme.

Au deuxième semestre, le groupe "continue à mettre en œuvre une gestion rigoureuse de ses activités et "à poursuivre le développement de ses actifs et de ses offres, en France et à l'international, et finalise l'intégration des actifs acquis au cours des 12 derniers mois".

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur des Médias

L’intelligence artificielle, menace ou opportunité pour les éditeurs de presse professionnelle et spécialisée ?

Après avoir bataillé pour que les géants de la tech les rémunèrent au titre des droits voisins, les éditeurs de presse s'inquiètent de l'utilisation de leurs données au profit de l'intelligence artificielle (IA). L'IA générative se nourrit des informations qu'elle trouve sur internet, dont celles des médias. Ces derniers peuvent cependant empêcher l'utilisation de leurs données par une IA grâce à la directive européenne de 2019 et sa traduction en droit français, qui encadrent la recherche de textes et de données. Toutefois cela reste théorique. En attendant, certains acteurs spécialisés du monde de l’édition s’emploient à rassurer les investisseurs après la perte de valeur en bourse de certaines entreprises. Ainsi les spécialistes de l'information professionnelle, ou éditeurs de publications académiques, tels que RELX, Pearson ou Wolters Kluwer multiplient les messages rassurants et présentent l’IA davantage comme une opportunité qu’une menace en soulignant qu’ils utilisent eux-mêmes l’IA. Les analystes restent généralement confiants sur ces acteurs de l’édition spécialisée car leur solide atout repose sur la fiabilité des informations qu’ils transmettent, ce qui est encore loin d’être le cas de l’IA. Pour le moment…