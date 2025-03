Reworld Media : une année 2024 difficile

(AOF) - Reworld Media a dévoilé un résultat net part du groupe de 23,3 millions d'euros au 31 décembre 2024, en repli de 3,7%. L'Ebitda du groupe de médias fléchit de 9,3% à 53,8 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 10,1% contre 10,8% un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a reculé sur l'ensemble de l'exercice de 2,7% à 534,7 millions d'euros. Avec 226,1 millions d'euros de chiffre d’affaires (42% du total), le pôle BtoC perd 7% sur un an. "Dans un environnement où la visibilité reste limitée, Reworld Media aborde 2025 avec confiance", précise la société dans un communiqué.

Le flux de trésorerie disponible atteint 28,2 millions d'euros, soit plus du double de 2023 (11,3 millions d'euros).

"Le groupe a fait les bons choix stratégiques en investissant dans les réseaux sociaux, dans le développement de ses activités média à l'international et dans de nouvelles offres commerciales à la performance. Si le marché n'a pas été au rendez-vous sur l'ensemble de l'année, nous commençons néanmoins déjà à récolter les fruits de ces investissements", a déclaré Gautier Normand, directeur général.

