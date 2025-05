Reworld Media : Un début d’année à reculons

Publication du CA T1 2025

Au terme du premier trimestre 2025, Reworld Media enregistre un chiffre d’affaires de 122,5 M€, en recul de -5,2% sur un an. Dans un contexte toujours défavorable marqué par 1/ une consommation au ralenti et 2/ des annonceurs attentistes, les activités BtoB et BtoC du groupe reculent respectivement de -4,8% (70,7 M€) et de -5,6% (51,8 M€) au T1 2025. La part des revenus générés à l’étranger atteint désormais 37%, en légère augmentation par rapport au T1 2024 (36% du CA groupe).

Perspectives

À l’issue de ce premier trimestre, le top management de Reworld continue d’entrevoir un environnement d’affaires difficile. Au regard de ce début d’exercice nous ajustons légèrement notre prévision de CA 2025 à 528,8 M€ (vs 535 M€ auparavant), impliquant une décroissance de -1,1% des revenus annuels. Nous maintenons cependant notre objectif d’EBE (hors AGA) à 55,2M€. En effet, la baisse du CA devrait être compensée par un mix plus favorable (notamment avec la montée en puissance de Metapic chez Tradedoubler) et la poursuite de la décroissance du BtoC qui devrait alléger le montant des charges (principalement en papier en énergie) sur l’exercice.

Recommandation

Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours à 5,6€ sur le titre. Ce dernier fait ressortir un potentiel de hausse supérieur à +230%. Au cours actuel, la valeur se traite à 3,8x P/E 2025e (selon notre prévision de RN 2025e) contre une moyenne de 8,9x P/E 2025e pour ses comparables, soit une décote de près de 55%.