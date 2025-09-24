Reworld Media : Solides performances du Groupe au 30 juin 2025

Chiffre d’affaires : 257,1 M€ [-2,7%]

EBITDA : 23,6 M€ [+3,3%]

Résultat net consolidé : 9,3 M€ [+50,7%]



Reworld Media (ALREW) annonce de solides performances opérationnelles et financières au 1er semestre 2025. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 257,1 M€, en repli limité de -2,7% grâce à son modèle d’activité diversifié et à un développement très favorable du pôle BtoB. L’EBITDA du Groupe est en hausse à 23,6 M€, sous l’effet de la croissance et de l’évolution du mix d’activités BtoB, associé à une gestion agile dans un contexte de consommation qui reste contraint pour le pôle BtoC. Représentant désormais la moitié du chiffre d’affaires total du Groupe, le digital et les activités technologiques s’affirment dans leur rôle d’accélérateurs de croissance durable tandis que les marques média du Groupe démultiplient leurs audiences avec succès sur les canaux stratégiques tels que les réseaux sociaux.

Reworld Media est conforté dans sa stratégie, récolte les fruits de ses investissements et génère de la croissance rentable.

Toujours fortement ancré dans l’innovation, le groupe prend le tournant de l’intelligence artificielle générative avec la volonté de saisir cette nouvelle opportunité de croissance et de faire de ses contenus et de ses marques des référents pour les moteurs conversationnels.