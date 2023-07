Reworld Media: "Semestre porté par l’intégration du M&A"

Publication du CA S1 2023



Reworld Media publie (pour la première fois séparément de ses résultats, qui seront eux annoncés le 20 septembre) un chiffre d’affaires du premier semestre 2023 légèrement en dessous de nos attentes, à 266,4 M€. Ces chiffres font ressortir une croissance publiée de +10,3% par rapport au S1 2022, et de -0,6% en organique. Le principal driver a donc été celui de l’intégration comptable des acquisitions du groupe (Unify et Grazia/Icon), le périmètre historique de Reworld ayant un peu souffert, notamment le BtoC (-4,4% en organique). Le BtoB affiche quant à lui une performance solide (+3,5% pc), en ligne avec celle du marché.



Perspectives



La finalisation d’Unify, priorité absolue et immédiate pour Reworld, renforce les perspectives du groupe sur la deuxième partie d’année, du moins sur le pôle BtoB. A ce stade, nous ne revoyons pas nos estimations de top line et préférons attendre, par souci de modélisation et de cohérence, la publication des résultats semestriels pour retravailler conjointement nos attentes de CA et de résultats sur l’année. Nous avons cependant peu de doute sur le fait qu’elles seront revues en baisse. A plus long terme, nous restons très positifs sur le dossier pour les raisons déjà maintes fois évoquées et comprenons que l’intégration et le redressement d’Unify ne peuvent peut-être pas aller aussi vite que nous l’avions initialement prévu.



Suite à cette publication, notre recommandation à Achat et notre OC (11,00 €) sont réitérés