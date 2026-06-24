Reworld Media SA devient UNIFY Group SA - Les actions du groupe seront négociées sous le mnémonique ALUNI (...)

Dans le prolongement du communiqué de presse du 3 juin 2026 et à la suite de l’approbation de la 10ème résolution par l’assemblée générale mixte des actionnaires réunis le 8 juin 2026, UNIFY Group SA (anciennement Reworld Media SA) annonce qu’à compter du 29 juin 2026, ses actions seront négociées sur Euronext Growth Paris sous le nouveau libellé UNIFY GROUP et le nouveau mnémonique ALUNI, en remplacement de Reworld Media (ALREW).
Le code ISIN reste inchangé (FR0010820274).
Nouveau libellé : UNIFY GROUP
Nouveau mnémonique : ALUNI
Ancien libellé : Reworld Media
Ancien mnémonique : ALREW
Code ISIN : FR0010820274 (inchangé)
Marché : Euronext Growth Paris
Date d'effet : 29 juin 2026
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