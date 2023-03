Reworld Media: "Résultats solides et valorisation attractive avec l’intégration du M&A"

Publication des résultats 2022



Reworld Media publie des résultats annuels solides au titre de 2022, en ligne avec nos attentes et celles du consensus. Le chiffre d’affaires du groupe dépasse pour la première fois 500 M€ et ressort à 505,8 M€ (+7,7%, dont +3,9% en organique) pour un EBE ajusté (hors charges sociales sur AGA) de 67,4 M€, soit une marge de 13,3% (-110 bps), et un RNpg de 43 M€ (+11,1%). Le contexte inflationniste a, comme prévu, pesé sur la rentabilité du groupe après un exercice 2021 exceptionnel.



Perspectives et estimations: BPA 2024e +8% et BPA 2025e +22%



La révision à la baisse de nos estimations sur le BtoC 2023e, l’incorporation d’Unify et de Mandadori ainsi que le relèvement de nos prévisions sur le BtoB (périmètre historique) entrainent les ajustements suivants:



- Un chiffre d’affaires groupe 2023e, 2024e, 2025e de 579,5 M€, 597,9 M€ et 629,5 M€ respectivement, avec une croissance organique moyenne (BtoC et BtoB confondus) attendue autour de +5%.



- Une marge d’EBITDA 2023e de 13,2% au niveau groupe, vs 13,9% précédemment, avec un RNpg en baisse de -5,4% à 41,8 M€. Nous intégrons notamment des charges exceptionnelles de 5,0 M€ en 2023, en lien avec la suite de la restructuration d’Unify, ainsi que des charges d’intérêt et un taux d’imposition plus élevé que précédemment. La marge d’EBITDA groupe devrait ensuite atteindre 16% du CA en 2025 (+280 bps vs 2023e).



- Une relution des BPA (non dilués) 2024e et 2025e de +8,2% et +21,7% respectivement suite à l’intégration d’Unify et au développement des synergies existantes.



Valorisation



L’intégration d’Unify à notre scénario, ainsi que la poursuite du développement du BtoB, laissent entrevoir un beau potentiel pour le titre, potentiel que nous jugeons très largement sous-estimé par le marché étant donné les niveaux de valorisation actuels de Reworld. Nous restons à Achat et relevons notre objectif de cours à 11€ (+116% d’upside).