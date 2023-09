Reworld Media : résultats du 1er semestre 2023

Chiffre d’affaires en croissance de +10,3% à 266,4 M€

EBITDA de 22,5 M€, soit 8,4% de marge

Bonne performance organique sur le semestre avec 26,7 M€ d’EBITDA



Le Groupe Reworld Media (ALREW) démontre, une fois encore, au 1er semestre 2023 la pertinence de son modèle et sa capacité à exécuter avec succès sa stratégie de développement, notamment par la croissance du chiffre d’affaires du pôle BtoB et la rentabilité record de ce pôle en organique.

Le Groupe a publié un chiffre d’affaires consolidé de 266,4 M€ au 30 juin 2023, en croissance de 10,3% (+24,9 M€) par rapport au 1er semestre 2022, et qui se consolide en organique à 240,1 M€, soit -0,6% (-1,4 M€), cf. communiqué du 26 juillet 2023. Il annonce aujourd’hui ses résultats pour le 1er semestre 2023.