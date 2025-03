Reworld Media - Résultats annuels, exercice clos le 31/12/2024

Résultats solides dans un environnement de marché moins porteur au S2



Chiffre d’affaires de 534,7 M€ (-2,7%) | Marge d’EBITDA de 10,1%



Résultat net ajusté en hausse de +38,8% | 28,2 M€ de flux de trésorerie disponible



Reworld Media (ALREW) annonce ses résultats pour l’exercice clos au 31 décembre 2024. Le Groupe enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 534,7 M€, en léger recul de -2,7% par rapport à 2023, et un EBITDA1 de 53,8 M€, en baisse de -9,3%, soit une marge d’EBITDA de 10,1%.



Le pôle BtoC affiche une bonne résistance avec une rentabilité préservée, il consolide une marge d’EBITDA à 8,3% malgré la baisse de son chiffre d’affaires (-7,0%). Le pôle BtoB, en croissance de +0,8%, a su faire face au ralentissement du marché français de la communication au 2ème semestre et maintient une marge d’EBITDA solide de 11,4%. Le résultat net ajusté2 s’établit à 27,2 M€, en hausse de +38,8%, tiré par l’amélioration des résultats financier et exceptionnel.