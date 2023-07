Reworld Media reprend l’exploitation de la marque Grazia aux Etats-Unis et crée sa filiale Reworld Media US Inc.

Reworld Media (ALREW) reprend l’exploitation de la marque Grazia aux Etats-Unis (précédemment sous contrat de licence auprès d’un partenaire) et crée sa filiale Reworld Media US Inc. avec la volonté de croître sur le marché américain à travers un plan de développement digital ciblé de la plateforme multicanale mondiale graziamagazine.com et des publications premium.

Grazia, première marque média mode 100 % italienne, avait introduit un nouveau modèle économique dans le paysage médiatique américain avec un concept éditorial immédiatement reconnaissable répondant aux besoins des lecteurs, des consommateurs et des entreprises. Grazia USA s’est en effet imposée comme une marque innovante à l’identité forte, comme un produit sophistiqué, audacieux et captivant, caractérisé par une narration visuelle de grand impact et des contenus d’intérêt : mode, beauté, célébrités, mais aussi sujets d’actualité, tels que l’inclusion, la durabilité et la diversité.