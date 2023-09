Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Reworld Media: perspectives inchangées, le titre monte information fournie par Cercle Finance • 21/09/2023 à 11:41

(CercleFinance.com) - Reworld Media a fait état mercredi soir d'une baisse de son résultat opérationnel au premier semestre, principalement sous le coup de l'inflation, ce qui n'a pas empêché le groupe de médias de confirmer ses prévisions annuelles.



Ces perspectives étaient bien accueillis par les investisseurs puisque le titre progressait de presque 3% jeudi à la Bourse de Paris, même si la valeur accuse encore un repli de plus de 40% depuis le début de l'année.



Reworld - qui détient entre autres les titres Maison & Travaux, Marie France, Grazia, Auto Plus, Science & Vie et Top Santé - a dégagé un Ebitda consolidé en recul de 27,9% à 22,5 millions d'euros au premier semestre.



Malgré un chiffre d'affaires en croissance de 10,3% à 266,4 millions d'euros sur la période, le groupe dit avoir pâti d'un contexte d'inflation inédite qui a fait flamber les prix du papier et de l'énergie.



Il assure malgré tout avoir été particulièrement rigoureux dans la gestion de ses activités sur le semestre et assure rester très vigilant face aux conséquences de l'inflation.



La société a laissé ses perspectives inchangées, estimant que le succès de l'intégration des nouvelles marques renforçait sa capacité à poursuivre sa croissance dans la rentabilité, en France et à l'international.



Du point de vue des analystes d'Euroland, le titre offre toujours un potentiel haussier 'substantiel', supérieur à 200%, du fait de son décrochage depuis le début de l'année, avec une valorisation de moins de 5,5x en terme de Valeur d'entreprise/Ebitda.