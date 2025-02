Reworld Media : lancement d'un programme de rachat d'actions d'1 million d'euros

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Reworld Media annonce le lancement d’un programme de rachat d’un montant maximum de 1 million d'euros. Ce programme sera mis en œuvre entre le 7 février 2025 et le 30 juin 2025. Les actions seront acquises en vue de couvrir les plans d’actionnariat des salariés. Au 31 décembre 2024, l'entreprise de médias détenait 3.733.304 de ses propres actions (hors contrat de liquidité) représentant 6,56 % de son capital.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.