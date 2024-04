Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Reworld Media: lancement d'un programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 12/04/2024 à 09:45









(CercleFinance.com) - Reworld Media annonce que son conseil d'administration a décidé de mettre en oeuvre un nouveau programme de rachat d'actions, pour lequel il a alloué une enveloppe maximum d'un million d'euros.



Ce programme sera réalisé par un prestataire de services d'investissement entre ce 12 avril et le 31 décembre prochain. Il vise à couvrir les plans d'attribution d'actions gratuites qui ont été mis en place pour les managers clés du groupe.





Valeurs associées REWORLD MEDIA Euronext Paris 0.00%