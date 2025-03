Reworld Media: la trésorerie rassure, le titre flambe information fournie par Cercle Finance • 27/03/2025 à 16:11









(CercleFinance.com) - L'action Reworld Media s'envole jeudi à la Bourse de Paris au lendemain de la publication par le groupe de presse de ses résultats annuels, qui ont contribué à rassurer le marché sur sa génération de trésorerie.



Peu avant 16h00, le titre du propriétaire des titres Marie France, Grazia, Auto Plus ou encore Science & Vie s'adjuge plus de 18%, non loin de ses plus hauts du jour.



Reworld a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires consolidé de 534,7 millions d'euros au titre de l'exercice 2024, en repli de 2,7% par rapport à 2023.



Son Ebitda ressort à 53,8 millions d'euros, en baisse de 9,3%, donnant une marge opérationnelle en contraction de 0,7 point de pourcentage à 10,1%, pénalisé par une consommation en berne et le ralentissement des dépenses publicitaires des annonceurs.



'La génération de cash s'impose comme l'élément le plus positif de la publication avec un flux de trésorerie libre en hausse de presque 150% à 28,2 millions d'euros', réagissent les analystes d'Euroland.



S'il n'a pas dévoilé de prévisions chiffrées, Reworld évoque un environnement où la visibilité reste limitée, mais assure aborder 2025 avec confiance en raison de sa situation financière saine qui lui permet de poursuivre ses développements, tant en organique qu'en croissance externe.



Depuis le début de l'année, l'action accuse un repli de plus de 12%, après avoir déjà perdu plus de 70% de sa valeur sur les exercices 2023 et 2024.





Valeurs associées REWORLD MEDIA 1,6320 EUR Euronext Paris +16,74%