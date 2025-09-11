Reworld Media : Invitation Webconférence investisseurs le 24/09/2025

A l'occasion de la publication de ses résultats semestriels 2025, le Groupe Reworld Media (ALREW) invite les investisseurs à une webconférence animée par Gautier Normand, Directeur général, et Anne-Cécile Balland, Directrice financière.
MERCREDI 24 SEPTEMBRE 2025 A 18H15
A l’agenda : point sur l’activité et les performances du premier semestre, présentation de la stratégie et de la feuille de route du groupe, questions/réponses en direct avec les dirigeants.
Pour s’inscrire : cf lien du communiqué ci-dessous
Les résultats semestriels de Reworld Media seront publiés le jour même, à la clôture du marché.
