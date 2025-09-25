 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 780,86
-0,60%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Reworld Media en grande forme après ses semestriels
information fournie par AOF 25/09/2025 à 10:28

(AOF) - Reworld Media bondit de 9,09% à 1,92 euro dans le sillage de résultats semestriels solides faisant ressortir un résultat net part du groupe de 8,1 millions d'euros, en croissance de 44,4 millions d'euros. L'Ebitda a progressé au premier semestre de 3,3% à 23,6 millions d'euros. La marge s'affiche à 9,2% contre 8,6% un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a reculé de 2,7% à 257,1 millions d'euros. La société affiche des fonds propres en hausse à 217,2 millions d'euros au 30 juin 2025 et 67,90 millions d'euros de trésorerie.

En 2025, le groupe entend mettre le cap sur " l'intégration technologique de l'intelligence artificielle, le comportement des utilisateurs se tournant progressivement vers les réponses et informations fournies par les moteurs conversationnels ".

" La rentabilité du groupe devrait se poursuivre sur le même niveau qu'au premier semestre grâce à la gestion rigoureuse opérée par le groupe ", souligne GreenSome Finance, à l'Achat sur le dossier.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

REWORLD MEDIA
1,9400 EUR Euronext Paris +10,23%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

1 commentaire

  • 10:45

    " un résultat net part du groupe de 8,1 millions d'euros, en croissance de 44,4 millions d'euros." faudrait au moins ce relire. il est vrai que GRENSOM est toujours très optimiste.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank