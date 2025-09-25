Reworld Media en grande forme après ses semestriels

(AOF) - Reworld Media bondit de 9,09% à 1,92 euro dans le sillage de résultats semestriels solides faisant ressortir un résultat net part du groupe de 8,1 millions d'euros, en croissance de 44,4 millions d'euros. L'Ebitda a progressé au premier semestre de 3,3% à 23,6 millions d'euros. La marge s'affiche à 9,2% contre 8,6% un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a reculé de 2,7% à 257,1 millions d'euros. La société affiche des fonds propres en hausse à 217,2 millions d'euros au 30 juin 2025 et 67,90 millions d'euros de trésorerie.

En 2025, le groupe entend mettre le cap sur " l'intégration technologique de l'intelligence artificielle, le comportement des utilisateurs se tournant progressivement vers les réponses et informations fournies par les moteurs conversationnels ".

" La rentabilité du groupe devrait se poursuivre sur le même niveau qu'au premier semestre grâce à la gestion rigoureuse opérée par le groupe ", souligne GreenSome Finance, à l'Achat sur le dossier.

