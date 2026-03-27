REWORLD MEDIA - Des résultats solides en ligne avec nos attentes / Opinion: Achat / Objectif: 6,60€ / Potentiel: +320%

CA+RN 2025 + Contact
- Des résultats solides, en ligne avec nos attentes
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CA : 529,3 M€, -1,6% vs 533,5 M€ estimé
- B2C : 213,3 M€, -5,7%
- B2B : 316 M€, +2,4%
- EBITDA : 55,4 M€, +3% vs 54,8 M€ estimé
- RNpg : 16,9 M€, -27,5%
- FCF : 32,5 M€ / Dette nette : 81 M€, -20 M€, 1,5x l'EBITDA
Actualité
Reworld annonce pour 2025 un CA de 529,3 M€ en légère baisse de -1,6%, proche de notre attente de 533,5 M€, avec un pôle B2C (40,3% du CA) qui recule de -5,7% et un pôle B2B (59,7% du CA) qui progresse de 2,4%. Après une décroissance de -2,7% au S1, le groupe a affiché une meilleure dynamique au S2 avec une progression de 0,6%.
En détails par activité :
- Pour le B2C : après un 1er semestre difficile (-7,4%), le repli a été plus contenu au S2.
Les ventes à l'acte (-10,7%) sont toujours pénalisées par un contexte de consommation tendu, tandis que les offres d'abonnement résistent mieux (+0,8%) grâce notamment aux différentes actions de fidélisation mises en place depuis plusieurs mois.
Le groupe dispose toujours d'une audience forte et d'un portefeuille de 1,4 M d'abonnés à des offres payantes.
La stratégie sur ce pôle est toujours d'essayer de compenser une partie de l'érosion des volumes par des augmentations tarifaires ciblées et de demeurer actif dans la diversification de ses offres.
- Dans le B2B : Après un S1 en hausse de 1%, la croissance s'est accélérée au S2 avec +3,7%.
Les activités digitales (85% du CA B2B) progressent de 4,7% avec une forte traction des offres « Social » qui augmentent de +25%. Elles représentent désormais 11,7% du pôle soit un volume de CA de 37 M€, 3 ans seulement après leur lancement en 2022.
Sur ce canal, Reworld dispose de plus de 88 M de followers (+5,9% sur 1 an) qui totalisent 3,5 Mds de vues en moyenne mensuelle.
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