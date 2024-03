Reworld Media : croissance du chiffre d’affaires et de la rentabilité au 2nd semestre 2023 / EBITDA 2023 de 59,3 M€, soit 10,8% de marge

Reworld Media (ALREW) annonce ses résultats pour l’exercice clos au 31 décembre 2023. Le groupe affiche une rentabilité en croissance au 2nd semestre (+1,5%) sous l’effet combiné d’une légère inflexion de ses coûts industriels, de la croissance de ses activités à l’international et de l’intégration, exécutée avec succès, des activités publishers digitales d’Unify acquises en octobre 2022 (Marmiton, aufeminin, Doctissimo, Les Numériques, etc.).

L’acquisition transformante d’Unify a permis d’asseoir le leadership du groupe dans le digital en France, une position stratégique pour bénéficier de la croissance du marché de la communication. Reworld Media, déjà le 1er éditeur de presse magazine en France, est ainsi devenu le 1er groupe média sur les réseaux sociaux, avec plus de 81 millions de followers (+10,4% en 1 an) et le 3e groupe média sur le web, avec une audience de 32,3 millions de visiteurs uniques (+18,1% en 1 an).

En 2023, le groupe a accéléré le développement de ses activités à l’international. Sur l’exercice, 31% du chiffre d’affaires consolidé est réalisé à l’international, en croissance de +36% par rapport à 2022. Le groupe a continué à enrichir son offre à la performance, en développant avec succès en Europe son activité d’affiliation, d’influence marketing (Metapic) et de content to commerce. Eu égard à ses activités médias, le groupe a réalisé en janvier l’acquisition de deux marques haut de gamme, Grazia (23 pays dans le monde) et Icon (Italie, Espagne) et