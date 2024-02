Reworld Media : chiffre d’affaires record de 549,3 M€, en hausse de +8,6% en 2023, porté par la croissance du pôle BtoB



En 2023, le Groupe Reworld Media (ALREW) annonce un chiffre d’affaires record de 549,3 M€, enregistrant une croissance notable de +8,6% (+43,5 M€) par rapport à 2022. Cette performance est attribuable à la forte progression du pôle BtoB, qui atteint un chiffre d’affaires historique de 306,2 M€, en croissance de +19,6% (+50,1 M€), compensant largement le recul du chiffre d’affaires du pôle BtoC de -2,7% (-6,7 M€).

L’intégration réussie des activités publishers de Unify (Marmiton, Aufeminin, Doctissimo, Les Numériques, Netmums, etc.) positionne le groupe en tant que 1er groupe média sur les réseaux sociaux en France, avec plus de 81,1 millions de followers (+5%), et comme le 3e acteur média sur le web, avec 32,3 millions de visiteurs uniques par mois (+18,1%). L’intégration des marques Grazia et Icon à l’international et de leurs activités médias sur le territoire italien a également marqué une première étape significative dans le développement international du modèle média du groupe.