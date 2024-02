Reworld Media annonce sa participation à la 1ère édition du Retail Day organisé par EuroLand Corporate et Bourse Direct Mercredi 7 février 2024

Reworld Media (ALREW), a le plaisir d’annoncer sa participation à la première édition du Retail Day, organisé conjointement par EuroLand Corporate et Bourse Direct.

Au cours de cet événement, 11 dirigeants d’entreprises, dont Gautier NORMAND, Directeur Général de Reworld Media, seront interviewés par Marc Fiorentino, président d’EuroLand Corporate, et répondront aux questions posées par les investisseurs. Ils partageront leur vision et leur analyse du marché actuel.

Pour participer et interagir lors de cet événement, inscrivez-vous sur : https://www.boursedirect.fr/fr/evenement-retail-day-2024