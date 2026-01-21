Reworld Media affirme son positionnement dans l’IA avec une montée en puissance du GEO

Reworld Media (ALREW), 1er éditeur thématique grand public, intensifie son positionnement BtoB sur le marché émergent du GEO (Generative Engine Optimization)(1), nouveau standard de visibilité des marques dans les moteurs d’intelligence artificielle.



Porté par la montée en puissance des usages liés à l’IA générative, le GEO s’impose comme un nouveau territoire stratégique pour les annonceurs.

Alors que les grands modèles de langage (LLMs) deviennent de nouveaux points d’entrée dans les parcours d’achat, seuls les médias de référence disposent de la capacité éditoriale et technologique pour structurer durablement la visibilité des annonceurs dans les moteurs d’IA.



Acteur média de premier plan et l’un des plus grands producteurs de contenus en France, Reworld Media est au cœur des univers thématiques les plus consultés par les moteurs d’IA générative. Le groupe entend faire du GEO un nouveau relais de croissance, à l’image du levier social, aujourd’hui en croissance à deux chiffres.

Selon l’étude DMR (Dimension Market Research - sept25), le marché européen du GEO, estimé à 195 M$ en 2025, devrait atteindre près de 7,5 Md$ d’ici 2034 - une progression du taux de croissance annuel moyen de 49,5%, soit plus que l’ensemble du marché du social et du search en France - (...)



- Un premier bilan opérationnel solide sur le marché du GEO (...)

- Le GEO, un nouveau levier de croissance à long terme du pôle BtoB (...)