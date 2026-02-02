Revvity grimpe en flèche après avoir prévu un bénéfice en hausse pour 2026 grâce à la vigueur des diagnostics

2 février - ** Les actions du fabricant d'équipement médical Revvity RVTY.N augmentent de 2 % à 111 $ avant le marché

** La société prévoit un bénéfice ajusté par action pour 2026 de 5,35 $ à 5,45 $ contre une estimation moyenne des analystes de 5,32 $ - données LSEG

** RVTY annonce un bénéfice ajusté de 1,70 $/shr pour le quatrième trimestre , contre une estimation de 1,55 $/shr

** Les revenus trimestriels de 772,1 millions de dollars dépassent les attentes des analystes de 761,3 millions de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 14,3 % au cours des 12 derniers mois