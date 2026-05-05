Revvity en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mai - ** L'action du fabricant d'équipements médicaux Revvity RVTY.N progresse de 2,7 % à 88,8 $ en pré-ouverture

** Revvity affiche un bénéfice par action ajusté de 1,06 $ au premier trimestre, selon , dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,02 $ - données compilées par LSEG

** La société a revu à la baisse son bénéfice ajusté pour 2026, le situant entre 5,20 et 5,30 dollars par action, contre une fourchette comprise entre 5,35 et 5,45 dollars précédemment

** Les analystes tablaient sur un bénéfice annuel de 5,39 $ par action

** La société indique avoir décidé de céder son activité d'immunodiagnostic en Chine, qui représentait environ 6 % du chiffre d'affaires total au cours de l'exercice 2025

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 10,6 % depuis le début de l'année