Revue Small Cap Avril 2021

EDITO : Sell in May and go away ?

Ça monte, ça monte, ça monte... Le CAC 40 a enchainé 3 mois consécutifs de hausse et n'est plus très loin de ses plus hauts historiques de 2000. Le CAC Mid&Small fait comme son grand frère et est revenu sur ses plus hauts de début 2018. Le CAC Small affiche quant à lui son 6ème trimestre consécutif de hausse et, comme le CAC Small, est revenu sur ses plus hauts de début 2018.