REVUE DES OPTIONS STRATÉGIQUES : OFFRE FERME ET INTÉGRALEMENT FINANCÉE REÇUE DE MUBADALA CAPITAL PORTANT SUR L'ENSEMBLE DES TITRES EN CIRCULATION DE PIERRE ET VACANCES



L’OFFRE A ÉTÉ ACCUEILLIE FAVORABLEMENT PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION



L’OPÉRATION RESTE SOUMISE À DES CONDITIONS



Georges Sampeur, Président du Conseil d’administration de Pierre et Vacances S.A., a déclaré : « L'offre ferme et intégralement financée reçue de Mubadala Capital marque une étape décisive dans la revue stratégique engagée en juin 2025. À l'issue d'un processus exigeant et compétitif, elle reconnaît la valeur de notre Groupe, la pertinence de notre modèle de tourisme de proximité et le fort potentiel de développement de nos marques. Nous accueillons favorablement l'intérêt d'un investisseur de premier plan, à l'envergure mondiale et à l'horizon long terme, qui investit avant tout dans notre projet, dans nos équipes et dans notre capacité à poursuivre notre croissance. Cet adossement viendrait conforter notre stratégie et renforcerait nos marges de manœuvre dans l'exécution de notre plan Beyond ReInvention. Sa concrétisation repose désormais sur l'engagement de nos principaux actionnaires, dont chacun est, à sa mesure, un maillon essentiel pour permettre à ce projet de se réaliser.»