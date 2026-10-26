Revolution Medicines recule après la publication par Incyte de données concurrentielles sur le cancer du pancréas

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26 octobre - ** L'action Revolution Medicines RVMD.O recule de 1% à 185,06 dollars

** Incyte INCY.O annonce un taux de réponse de 89% pour son médicament zecdarasib, destiné au traitement du KRAS G12D, dans le cadre d’une étude sur le cancer du pancréas présentée à l’ESMO; les analystes de RBC Capital Markets estiment que ces résultats semblent globalement compétitifs par rapport au zoldonrasib de RVMD, mais sans se démarquer clairement

** Les deux sociétés développent des médicaments similaires pour le cancer du pancréas présentant une mutation KRAS G12D, ce qui en fait des rivaux de premier plan dans ce domaine

** Selon RBC, les données d’Incyte sur le cancer du pancréas n’ont pas réservé de surprises majeures, les taux de réponse et le profil de sécurité étant globalement conformes aux attentes et comparables à ceux précédemment communiqués par Revolution

** La société de courtage note que le zecdarasib d’INCY suit un calendrier de développement similaire, les données sur le cancer du pancréas à un stade avancé étant attendues en 2028

** RBC estime que les deux sociétés restent "au coude à coude", les données de survie à long terme devant probablement déterminer le vainqueur

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le cours de RVMD a doublé depuis le début de l’année