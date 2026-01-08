 Aller au contenu principal
Revolution Medicines progresse après l'annonce de négociations en vue de son acquisition par Merck
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 23:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 janvier - ** Les actions de Revolution Medicines

RVMD.O ont augmenté de 16% à 125 dollars dans les échanges après bourse

** Les actions de Merck MRK.N en légère baisse de 0,6% à 110,30 dollars

** Erasca ERAS.O , développeur de thérapies anticancéreuses, en hausse de 10,2% à 6,40 dollars

** Merck est en pourparlers pour acheter le développeur de médicaments contre le cancer Revolution Medicines, a rapporté le Financial Times jeudi, citant des personnes familières avec le sujet

** MRK et RVMD n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

** À la clôture de jeudi, MRK a progressé de 2,2 %, RVMD de 4,6 % et ERAS de 56,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ERASCA
5,8450 USD NASDAQ +13,06%
MERCK
110,980 USD NYSE +2,19%
REVOLUTION MEDIC
107,4700 USD NASDAQ +4,63%
