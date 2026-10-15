Revolution Medicines obtient le soutien d'un comité de l'UE pour un traitement contre le cancer du pancréas

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Un comité de l’Agence européenne des médicaments a recommandé jeudi l’autorisation, au sein de l’UE, du médicament de Revolution Medicines RVMD.O pour les adultes atteints d’un cancer du pancréas métastatique, offrant ainsi potentiellement aux patients de l’Union une nouvelle option thérapeutique pour une maladie pour laquelle les traitements efficaces sont limités.

Le Rasonque, un médicament oral à prise unique quotidienne dont le nom chimique est le daraxonrasib, a été approuvé aux États-Unis en août dans le cadre d’une procédure d’examen accélérée pour l’une des formes de cancer les plus mortelles; il agit en bloquant les protéines RAS susceptibles de favoriser la croissance des cellules cancéreuses.

L’avis favorable du comité rapproche le potentiel blockbuster de Revolution Medicines de son lancement en Europe, la décision finale revenant à la Commission européenne.

Mark Goldsmith, directeur général de Revolution Medicines, a déclaré dans un communiqué que la société attendait avec impatience la décision de la Commission européenne, tout en continuant “à collaborer avec les autorités réglementaires du monde entier afin d’obtenir d’autres autorisations de mise sur le marché et d’élargir l’accès au Rasonque”.

Ce médicament, destiné aux adultes dont la maladie s’est aggravée après un traitement antérieur, est commercialisé aux États-Unis au prix de 39 800 dollars pour un traitement de 30 jours. Les experts l’ont salué comme un traitement susceptible de sauver des vies, soulignant son efficacité et la perspective d’une amélioration des taux de survie pour les patients atteints de ce cancer agressif.

Le cancer du pancréas est souvent diagnostiqué après s’être propagé, et les options thérapeutiques sont rares une fois que le traitement initial cesse d’être efficace. La chimiothérapie reste le traitement principal de cette maladie.

Ce médicament a suscité une forte demande aux États-Unis après la publication des résultats d’un essai clinique majeur, ce qui a incité la FDA à en autoriser l’accès via son programme d’usage compassionnel destiné aux patients atteints de maladies graves ou mettant leur vie en danger.