Revolution Medicines chute après qu'AbbVie a démenti les négociations de rachat
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 11:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 janvier - ** Les actions de Revolution Medicines RVMD.O en baisse de 9,8 % à 92,60 $ avant bourse après qu'AbbVie

ABBV.N ait nié les pourparlers de rachat

** ABBV déclare "ne pas être en discussion avec Revolution Medicines" après que le WSJ ait fait état de pourparlers avancés; RVMD refuse de commenter les spéculations

** L'action RVMD a clôturé à un niveau record après l'article du WSJ et a enregistré sa plus forte hausse journalière de 30 %

** Le WSJ a fait état d'une valorisation potentielle de plus de 20 milliards de dollars, prime comprise

** La valeur de marché de RVMD avant le rapport du WSJ était d'environ 15,4 milliards de dollars ** RVMD a gagné plus de 82 % en 2025

