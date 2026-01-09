 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Revolution grimpe après l'annonce de négociations de rachat par Merck pour un montant pouvant atteindre 32 milliards de dollars
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 12:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 janvier - ** Les actions de Revolution Medicines

RVMD.O augmentent de 15 % à 123,49 $ avant le marché

** Merck MRK.N est en pourparlers pour acheter Revolution dans le cadre d'une transaction d'une valeur maximale de 32 milliards de dollars, a rapporté le FT jeudi

** Les analystes estiment à plus de 10 milliards de dollars le chiffre d'affaires potentiel du portefeuille d'inhibiteurs de RAS de Revolution d'ici 2035

** Le rapport du FT a été publié un jour après qu'AbbVie

ABBV.N ait démenti un rapport du WSJ selon lequel elle était en pourparlers avancés pour acquérir Revolution

** Les actions de RVMD ont bondi d'environ 34 % depuis le rapport du WSJ, ajoutant environ 5,3 milliards de dollars à sa valeur de marché, qui s'élevait à près de 20,8 milliards de dollars à la dernière clôture

** RVMD s'est récemment négociée à -16,7 fois les bénéfices prévisionnels, contre une moyenne de -9,8 sur cinq ans, selon les données du LSEG

** RVMD a gagné plus de 82 % en 2025

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ABBVIE
224,050 USD NYSE -4,01%
MERCK
110,980 USD NYSE +2,19%
REVOLUTION MEDIC
107,4010 USD NASDAQ +4,57%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank