Revolution grimpe après l'annonce de négociations de rachat par Merck pour un montant pouvant atteindre 32 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 janvier - ** Les actions de Revolution Medicines

RVMD.O augmentent de 15 % à 123,49 $ avant le marché

** Merck MRK.N est en pourparlers pour acheter Revolution dans le cadre d'une transaction d'une valeur maximale de 32 milliards de dollars, a rapporté le FT jeudi

** Les analystes estiment à plus de 10 milliards de dollars le chiffre d'affaires potentiel du portefeuille d'inhibiteurs de RAS de Revolution d'ici 2035

** Le rapport du FT a été publié un jour après qu'AbbVie

ABBV.N ait démenti un rapport du WSJ selon lequel elle était en pourparlers avancés pour acquérir Revolution

** Les actions de RVMD ont bondi d'environ 34 % depuis le rapport du WSJ, ajoutant environ 5,3 milliards de dollars à sa valeur de marché, qui s'élevait à près de 20,8 milliards de dollars à la dernière clôture

** RVMD s'est récemment négociée à -16,7 fois les bénéfices prévisionnels, contre une moyenne de -9,8 sur cinq ans, selon les données du LSEG

** RVMD a gagné plus de 82 % en 2025