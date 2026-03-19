Reviva Pharma plonge à la suite d'une offre d'actions et de bons de souscription très dilutive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mars - ** Les actions de Reviva Pharmaceuticals RVPH.O ont plongé de 45% pour atteindre un niveau record de 1,03 $ avant la mise sur le marché, après la fixation du prix de l'offre secondaire ** RVPH a vendu mercredi dernier ~6,7 millions d'actions ainsi que deux séries de bons de souscription à 1,50 $ pour un produit brut de 10 millions de dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 20 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les deux séries de bons de souscription peuvent être exercées immédiatement et ont un prix d'exercice de 1,50 $ ** RVPH, basée à Cupertino, Californie, a ~6,4 millions d'actions en circulation après avoir effectué un regroupement d'actions de 1 pour 20 le 9 mars ** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer la R&D, y compris l'essai de phase 3 RECOVER-2 prévu pour son médicament contre la schizophrénie, la brilaroxazine, entre autres, selon le prospectus

** Alliance Global Partners est l'unique agent de placement

** Jusqu'à la clôture du mercredi, l'action a chuté de 65% depuis le début de l'année, après un plongeon de 85% en 2025

** 5 des 6 analystes couvrant l'action l'estiment "acheter", 1 "conserver", selon LSEG