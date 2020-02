Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Revers pour Vivendi devant la justice néerlandaise dans son conflit avec Mediaset Reuters • 26/02/2020 à 18:25









AMSTERDAM, 26 février (Reuters) - Un tribunal néerlandais a rejeté mercredi la demande de Vivendi VIV.PA de suspendre le projet de Mediaset de créer une holding aux Pays-Bas pour y regrouper ses activités en Espagne et en Italie. Un porte-parole de Vivendi a annoncé que le groupe français ferait appel. La volonté du groupe italien de médias contrôlé par la famille Berlusconi de regrouper ses activités en Espagne et en Italie dans une holding de droit néerlandais a déclenché un feuilleton judiciaire qui l'oppose à Vivendi, son deuxième actionnaire, devant une kyrielle de juridictions européennes. Le groupe de Vincent Bolloré estime en effet que cette holding, MediaForEurope (MFE), aurait pour effet de renforcer l'emprise de Silvio Berlusconi sur Mediaset au détriment des actionnaires minoritaires. Côté italien, on juge ce regroupement nécessaire pour faire face à la concurrence des nouveaux géants de la vidéo en ligne comme Netflix NFLX.O ou Disney DIS.N . (Bart Meijer avec Elvira Pollina à Milan version française Henri-Pierre André)

Valeurs associées MEDIASET MIL +3.74% VIVENDI Euronext Paris +0.28% WALT DISNEY NYSE -2.55% NETFLIX NASDAQ +3.96%